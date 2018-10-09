"Олександрія" та "Шахтар" увійшли до числа найбільш стабільних клубів Європи

Серед українських клубів найстабільнішими стали “Шахтар” і “Олександрія” — 3 і 14 місце відповідно серед представників з поза топ-5 ліг Європи. У складі “гірників” футболісти проводять у середньому 4,02 сезони, у складі команди з Кіровоградщини — 3,26.

Серед найнестабільніших у Старому Світі — “Львів”: у цій команді футболісти затримуються на 0,23 сезони (2 місце), а також “Олімпік” (5 місце) із показником 0,39.

Зазначимо, що коефіцієнт стабільності був вирахуваний таким чином: брались усі футболісти, які цього сезону виходили на поле в матчах своїх національних чемпіонатів, опісля підсумовувалося, хто скільки сезонів провів за конкретний клуб, відтак вираховувався середній показник. Іншими словами, швейцарські аналітики порахували, скільки в середньому років у кожній команді проводять футболісти.

Додамо також, до числа п’ятірки найбільш стабільних команд з топ-5 чемпіонатів Європи — “Реал” на першому щаблі, “Барселона” на другому, далі йде “Баварія”, “Атлетіко” і “Тотенхем”.