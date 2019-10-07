"Олександрія" продовжила серію поразок футболістів "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Програму 10 туру чемпіонату України з футболу завершував матч в Олександрії за участі місцевого колективу та гостей зі Львову — “Карпат”, передає УНН з посиланням на сайт “левів”.
До перерви підопічні Романа Санжара не створили багато моментів і осмислено діяли другим номером. Ближче до завершення тайму “зелено-білі” почали більше контролювати м’яч і уважно оборонялися. Крім того, “карпатівці” часто примушували суперника фолити на своїй половині поля. Під час розіграшів штрафних ударів було небезпечно, однак справа до пострілів по воротах Юрія Паньківа не доходила. Зрештою, як і на протилежній половині поля, де майже не було роботи в Олега Кудрика.
На самому старті другого тайму “Олександрія” відкрила рахунок. Дмитро Гречишкін прямим ударом зі штрафного вразив кут воріт “Карпат” — 1:0. “Леви” миттєво відреагували на пропущений гол і видали серію потужних випадів, яка завершилася забитим голом. Господарі кілька разів порушували правила, а “карпатівці” розігрували стандарти. Один з таких увінчався взяттям воріт. Назар Вербний виконав навіс з правого флангу, а боротьба у володіннях Паньківа завершилася ударом з лівої від Тіма Халла — 1:1.
Практично в наступній же атаці “Олександрія” знову могла забивати, проте Кудрик у падінні парирував удар Бабогла головою. Забитий гол додав наснаги “зелено-білим”, які суттєво збільшили активність та інтенсивність гри. Значну частину атак львів’ян розганяв бразилець Дженнінгс. “Карпати” повністю відвели гру від власних воріт і створили чималу кількість загроз. Тим більш нелогічно виглядав гол “Олександрії”. На 82-й хвилині Гречишкін знову виконав штрафний. Цього разу це був навіс, на перехоплення якого пішов Кудрик. Кіпер м’ячем не заволодів, натомість залишив ворота порожніми. Відтак, Бабогло практично без спротиву переправив м’яч у сітку.
Старання хлопців Санжара наприкінці зустрічі результату не принесли — “Олександрія” перемогла 2:1.
Зауважимо, що за даними прес-служби “зелено-білих левів” на матчі на КСК “Ніка” були присутні 1 132 глядачі.
Додамо, що львівський клуб зазнав вже четвертої поспіль поразки у всіх турнірах — 8 очок і 9 місце. “Олександрія” набрала 19 пунктів — 4 щабель.