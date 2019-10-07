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"Александрия" продолжила серию поражений футболистов "Карпат"

Киев • УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Программу 10 тура чемпионата Украины по футболу завершал матч в Александрии с участием местного коллектива и гостей из Львова — “Карпат”, передает УНН со ссылкой на сайт “львов”.

"Александрия" продолжила серию поражений футболистов "Карпат"

До перерыва подопечные Романа Санжара особо не создавали моментов и осмысленно действовали вторым номером. Ближе к концу тайма “зелено-белые” стали больше контролировать мяч и внимательно оборонялись. Кроме того, “львовяне” часто заставляли соперника фолить на своей половине поля. Во время розыгрышей штрафных ударов было опасно, однако дело до выстрелов по воротам Юрия Панькова не доходило. Впрочем, как и на противоположной половине поля, где почти не было работы у Олега Кудрика.

На старте второго тайма “Александрия” открыла счет. Дмитрий Гречишкин прямым ударом со штрафного поразил угол ворот “Карпат” — 1:0. “Львы” мгновенно отреагировали на пропущенный гол и выдали серию мощных выпадов, которая завершилась забитым голом. Хозяева несколько раз нарушали правила, а “львовяне” разыгрывали стандарты. Один из таких увенчался взятием ворот. Назар Вербный выполнил навес с правого фланга, а борьба во владениях Панькова завершилась ударом с левой от Тима Халла — 1:1.

Практически в следующей же атаке “Александрия” снова могла забивать, однако Кудрик в падении парировал удар Бабогла головой. Забитый гол добавил сил “зелено-белым”, которые существенно увеличили активность и интенсивность игры.

Значительную часть атак львовян разгонял бразилец Дженнингс. “Карпаты” полностью отвели игру от своих ворот и создали большое количество угроз. Тем более нелогично выглядел гол “Александрии”. На 82-й минуте Гречишкин снова исполнил штрафной. На этот раз это был навес, на перехват которого пошел Кудрик. Кипер мячом не завладел, зато оставил ворота пустыми. Поэтому, Бабогло практически без сопротивления переправил мяч в сетку.

Старания ребят Санжар конце встречи результата не принесли — “Александрия” победила 2:1.

Заметим, что по данным пресс-службы “зелено-белых львов” на матче на КСК “Ника” присутствовали 1132 зрителей.

Добавим, что львовский клуб потерпел уже четвертое подряд поражение во всех турнирах — 8 очков и 9 место. “Александрия” набрала 19 пунктов — 4 ступень.

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