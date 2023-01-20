Олександр Лукашенко "приємно здивований" Україною

Цитата

"Вони (країни Заходу - ред.) намагаються й Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає та приємно дивує – Україна поки що тримається. Вона на провокації проти Білорусі не йдеться. Хоча її активно підштовхують наші західні сусіди. Теж знаєте хто". — цитує Лукашенка видання Белта

Нагадаємо

У лютому минулого року частина російських атак на Україну розпочалася з території Білорусі. Цього року там постійно перебувають російські військові (за оцінками України, близько 11 тис. осіб) у рамках "спільних навчань". Західні аналітики кажуть, що цих сил недостатньо для нової повноцінної атаки і, найімовірніше, навчання необхідні для того, щоб Україна постійно тримала частину своїх військових з'єднань на північному кордоні країни. Там минулої весни не ведуться активні бойові дії.