Олександр Лукашенко "приємно здивований" Україною

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 5934 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 15795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 28066 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 38404 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 67495 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 48325 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 100322 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 73818 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61340 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119329 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.2м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 42867 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 33603 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 86890 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 33168 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 29311 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 67468 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 87652 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 100304 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 223943 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 273588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 29842 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 33710 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 28997 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33277 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 48757 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Олександр Лукашенко "приємно здивований" Україною

Київ • УНН

 • 10921285 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Олександр Лукашенко "приємно здивований" Україною. Про це він заявив у рамках зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, пише УНН.

Олександр Лукашенко "приємно здивований" Україною

Цитата

"Вони (країни Заходу - ред.) намагаються й Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає та приємно дивує – Україна поки що тримається. Вона на провокації проти Білорусі не йдеться. Хоча її активно підштовхують наші західні сусіди. Теж знаєте хто". — цитує Лукашенка видання Белта

Нагадаємо

У лютому минулого року частина російських атак на Україну розпочалася з території Білорусі. Цього року там постійно перебувають російські військові (за оцінками України, близько 11 тис. осіб) у рамках "спільних навчань". Західні аналітики кажуть, що цих сил недостатньо для нової повноцінної атаки і, найімовірніше, навчання необхідні для того, щоб Україна постійно тримала частину своїх військових з'єднань на північному кордоні країни. Там минулої весни не ведуться активні бойові дії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11