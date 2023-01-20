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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19111 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Александр Лукашенко "приятно удивлен" Украиной

Киев • УНН

 • 10921285 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Александр Лукашенко "приятно удивлен" Украиной. Об этом он заявил в рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет УНН.

Александр Лукашенко "приятно удивлен" Украиной

Цитата

"Они (страны Запада - ред.) пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто". — цитирует Лукашенко издание Белта

Напомним

В феврале прошлого года часть российских атак на Украину началась с территории Беларуси. В этом году там постоянно находятся российские военные (по оценкам Украины, около 11 тыс. человек) в рамках "совместных учений". Западные аналитики говорят, что этих сил недостаточно для новой полноценной атаки и, скорее всего, учения необходимы для того, чтобы Украина постоянно держала часть своих военных соединений на северной границе страны. Там прошлой весной не ведутся активные боевые действия.

Украинские Национальные Новости

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