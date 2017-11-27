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Олег Табаков був госпіталізований до реанімаційного відділення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Директора Московського художнього театру (МХТ) імені Чехова, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували у відділення реанімації Першої градської лікарні, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

У художнього керівника МХТ ім. Чехова запідозрили важке запалення легенів.

Нагадуємо, Міністерство культури України опублікувало розширений перелік, зокрема, іноземних діячів культури і спорту з 83 осіб (серед яких Олег Павлович Табаков), які створюють загрозу національній безпеці, надалі список може розширюватися.

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