Олег Табаков був госпіталізований до реанімаційного відділення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Директора Московського художнього театру (МХТ) імені Чехова, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували у відділення реанімації Першої градської лікарні, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
У художнього керівника МХТ ім. Чехова запідозрили важке запалення легенів.
Нагадуємо, Міністерство культури України опублікувало розширений перелік, зокрема, іноземних діячів культури і спорту з 83 осіб (серед яких Олег Павлович Табаков), які створюють загрозу національній безпеці, надалі список може розширюватися.