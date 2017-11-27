Олег Табаков был госпитализирован в реанимационное отделения

У художественного руководителя МХТ им. Чехова заподозрили тяжелое воспаление легких.

Напоминаем, Министерство культуры Украины опубликовало расширенный список иностранных деятелей культуры и спорта из 83 человек (среди которых Олег Павлович Табаков), которые создают угрозу национальной безопасности, в дальнейшем список может расширяться.