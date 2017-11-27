Олег Табаков был госпитализирован в реанимационное отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации Первой градской больницы, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
У художественного руководителя МХТ им. Чехова заподозрили тяжелое воспаление легких.
Напоминаем, Министерство культуры Украины опубликовало расширенный список иностранных деятелей культуры и спорта из 83 человек (среди которых Олег Павлович Табаков), которые создают угрозу национальной безопасности, в дальнейшем список может расширяться.