Окупований Крим затопило
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. 17 липня в Криму спостерігаються перебої з електропостачанням через негоду. Крім того, в результаті сильних злив сталося підтоплення вулиць в Севастополі і Феодосії. Про це повідомляє з посиланням на “Крименерго” видання “Крым.Реалии”, передає УНН.
“17 липня спостерігаються перебої з електропостачанням через негоду”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 16 липня в результаті дощу і грози без світла опинилися 84 населених пункти в Бахчисарайському районі.
Станом на 11:00 вівторка, 17 липня, сильна злива затопила вулиці Севастополя. Багато вулиць в різних районах міста виявилися затопленими. Також 16 липня у Феодосії в результаті рясних злив сталося підтоплення центральних вулиць.
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Також на 17 липня в окупованому Криму оголошено штормове попередження. Про це повідомила так звана прес-служба МНС Криму.
“Очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквали 18-23 м/c”, — йдеться в повідомленні.
При цьому місцеві оглядачі діляться на каналі Youtube відео, місцеві ЗМІ публікують фотографії користувачів соціальних мереж про наслідки стихії в аннексованому Криму.
Нагадаємо, 16 липня сильні зливи викликали підтоплення вулиць у Хмельницькому і Тернополі.