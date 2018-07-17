Оккупированный Крым затопило
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. 17 июля в Крыму наблюдаются перебои с электроснабжением из-за непогоды. Кроме того, в результате сильных ливней произошло подтопление улиц в Севастополе и Феодосии. Об этом сообщает со ссылкой на “Крымэнерго” издание “Крым.Реалии”, передает УНН.
“17 июля наблюдаются перебои с электроснабжением из-за непогоды”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 16 июля в результате дождя и грозы без света оказались 84 населенных пункта в Бахчисарайском районе.
По состоянию на 11:00 вторника, 17 июля, сильный ливень затопил улицы Севастополя. Многие улицы в разных районах города оказались затопленными. Также 16 июля в Феодосии в результате обильных ливней произошло подтопление центральных улиц.
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Также на 17 июля в оккупированном Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила так называемая пресс-служба МЧС Крыма.
“Ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 18-23 м/c”, — говорится в сообщении.
При этом местные обозреватели делятся на канале Youtube видео, местные СМИ публикуют фотографии пользователей социальных сетей о последствиях стихии в аннексированном Крыму.
Напомним, 16 июля сильные ливни вызвали подтопление улиц в Хмельницком и Тернополе.