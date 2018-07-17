Оккупированный Крым затопило

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39938 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102548 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124537 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169166 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153354 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141087 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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КИЕВ. 17 июля. УНН. 17 июля в Крыму наблюдаются перебои с электроснабжением из-за непогоды. Кроме того, в результате сильных ливней произошло подтопление улиц в Севастополе и Феодосии. Об этом сообщает со ссылкой на “Крымэнерго” издание “Крым.Реалии”, передает УНН.

“17 июля наблюдаются перебои с электроснабжением из-за непогоды”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 16 июля в результате дождя и грозы без света оказались 84 населенных пункта в Бахчисарайском районе.

По состоянию на 11:00 вторника, 17 июля, сильный ливень затопил улицы Севастополя. Многие улицы в разных районах города оказались затопленными. Также 16 июля в Феодосии в результате обильных ливней произошло подтопление центральных улиц.

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Также на 17 июля в оккупированном Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила так называемая пресс-служба МЧС Крыма.

“Ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 18-23 м/c”, — говорится в сообщении.

При этом местные обозреватели делятся на канале Youtube видео, местные СМИ публикуют фотографии пользователей социальных сетей о последствиях стихии в аннексированном Крыму.

Напомним, 16 июля сильные ливни вызвали подтопление улиц в Хмельницком и Тернополе.

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