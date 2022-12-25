Окуповані території перетворено на резервацію: рашисти вже 10 днів не випускають людей, які бажають евакуюватися

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«Рашисти зробили з окупованих територій резервацію і тримають людей у заручниках.

Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя», - заявив Федоров.

Протягом 10-и місяців окупанти посилювали терор і ускладнювали евакуацію:



штучно створювали тисячні черги на блок-постах,



ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця,



місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби,



тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів проїзд закрили до 15 січня.



«Жителі окупованих територій, які фактично стали заручниками рашистів, вірять у ЗСУ і чекають на деокупацію», - додав міський голова.

Нагадаємо

УНН повідомляв про посилення режимних заходів на окупованих територіях, зокрема про те, що у Василівці окупанти запровадили кількаденну комендантську годину, обмеживши людей у пересуванні.