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Окуповані території перетворено на резервацію: рашисти вже 10 днів не випускають людей, які бажають евакуюватися

Окуповані території перетворено на резервацію: рашисти вже 10 днів не випускають людей, які бажають евакуюватися

Київ • УНН

 • 966613 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Окупанти протягом 10 днів не випускають людей з окупованих територій у напрямку Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«Рашисти зробили з окупованих територій резервацію і тримають людей у заручниках.
Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя», - заявив Федоров.

Протягом 10-и місяців окупанти посилювали терор і ускладнювали евакуацію:

  • штучно створювали тисячні черги на блок-постах,
  • ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця,
  • місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби,
  • тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів проїзд закрили до 15 січня.

«Жителі окупованих територій, які фактично стали заручниками рашистів, вірять у ЗСУ і чекають на деокупацію», - додав міський голова.

Нагадаємо

УНН повідомляв про посилення режимних заходів на окупованих територіях, зокрема про те, що у Василівці окупанти запровадили кількаденну комендантську годину, обмеживши людей у пересуванні.

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