Окупаційні війська обстріляли 3 громади Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram повідомив, що окупаційні війська обстріляли 3 громади області, передає УНН.
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Близько шостої години вечора окупаційні війська російської федерації з «Градів» обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Зафіксовано 20 пострілів. Минулося без постраждалих, інформація щодо руйнувань з‘ясовується.
Також ввечері з‘явилося повідомлення про те, що люди чули вибух в Покровській громаді Синельниківського району. Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області.
У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.
Нагадаємо
Окупанти з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Сумську область.