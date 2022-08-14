Окупанти з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Окупанти з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Юнаківську громаду росіяни обстрілювали із самого ранку. Гатили з мінометів та ствольної артилерії, усього близько півсотні прильотів.
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"В одному із сіл громади пошкоджені приватні будинки – посічені уламками стіни, дахи. Побиті вікна. Також пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади – зерносховище та господарські приміщення", – йдеться у повідомляенні.
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