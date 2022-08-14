Окупаційна влада “вилучила” майно Херсонського планетарію, заклад закритий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Російська окупаційна влада “вилучила” майно Херсонського планетарію. Наразі заклад закритий на невизначений термін. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, передає УНН.
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«Окупаційна влада “вилучила” майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у Херсоні окупанти захопили приміщення станції телекомпанії “Норма-4”.
«Наразі вони планують перехопити контроль над мережею кабельного телебачення та Інтернету. Тому можливе повне припинення роботи провайдеру у місті», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у Херсоні працівники фейкового обленерго розпочали перевірку лічильників електроенергії. Також херсонці повідомляють про “перевірки” гаражних кооперативів, окупанти виривали ворота з допомогою БТР, аби обшукати гаражі.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомляв, що росіяни можуть перейти в контрнаступ із метою захопити всю територію Херсонської області до проведення "референдуму", який очікується у вересні.