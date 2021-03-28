Окупаційна "влада" Криму видалила інформацію про візит делегацію з Китаю: насправді це були торговці з Москви

Деталі

Представники Китаю, відповідно до прес-релізу (який був видалений, раніше він був доступний за посиланням) так званого “мінтуризму Криму”, відвідали виноробні господарства і курорти, а також взяли участь в круглому столі з членами окупаційного “уряду” півострова: “заступником голови Ради міністрів Республіки Крим” і “міністром фінансів” Іриною Ківік і “заступником міністра курортів і туризму” Юлією Мартиненко. Китайських гостей нібито особливо цікавили поставки з окупованого Криму курячих лапок, які в Китаї вважаються делікатесом, розповіла в репортажі федеральному телебаченню т.в.о. директора Південного регіонального Центру підтримки експорту Ксенія Слуцька.

“Нас відвідала офіційна делегація з КНР, представники китайського бізнесу. Це був перший візит іноземної делегації після того, як наша країна і весь світ почали потихеньку виходити з умов ковідної реальності”, — розповідав кореспондентам російських ЗМІ директор підконтрольного Москві “Кримського державного фонду підтримки підприємництва” Владислав Ганжара.

Події далі

15 березня журналісти попросили прокоментувати візит делегації МЗС Китаю. Спікер китайського міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь повідомив, що позиція Китаю щодо Криму незмінна, і попросив “не політизувати ділову активність китайських компаній”.

Про позицію КНР щодо окупації Криму: 3 листопад 2014 року МЗС Китаю виступило з офіційною заявою, в якій закликало дотримуватися територіальної цілісності України. З тих пір ця позиція не змінювалася. Китай не підтримав кримський “референдум” і приєднання півострова до РФ, але й офіційно засуджувати Росію теж не став.

Що було насправді

Однак в китайських джерелах немає даних про візит ділової делегації з Китаю до окупованого Криму — ні в повідомленнях агентства Xinhua, ні в офіційній газеті компартії “Женьмінь жибао”, ні в офіційних акаунтах китайських державних відомств і ЗМІ в соцмережах.

“До складу делегації з КНР увійшли заступник керівника „Асоціації російсько-китайської дружби“ Чень Шаньвень, гендиректор Пекінської експортно-імпортної торгової компанії „Кай Шен“ Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ „Хао Лан“ Чень Юн”, — повідомляло так зване “мінтуризму” Криму.

Як з’ясувала нещодавно Meduza, і Чень Шаньвень, і інший член делегації Чень Юн — співвласники (по 33%) фірми “Хао Лан”, зареєстрованої в місті Жуйань східній провінції Чжецзян. У реєстрі компанія відзначена як підприємство малого бізнесу, зайняте виробництвом шкіряних, хутряних і пір’яних виробів і продажем взуття.

“Асоціація російсько-китайської дружби”, заступником керівника якої названий Чень Шаньвень, зустрічається тільки в новинах про візит делегації Китаю до окупованого Криму. Ймовірно, насправді мається на увазі “Асоціація сприяння мирному возз’єднанню Китаю в Росії” — це організація, яка займається в тому числі патріотичної роботою серед китайської громади в Росії, а також підтримує зв’язки між китайською бізнес-діаспорою та посольством КНР.

Немає в китайському реєстрі юридичних осіб і “Пекінської експортно-імпортної торгової компанії”, яку, відповідно до прес-релізу “мінтуризму” Криму, представляв у цій делегації Чжао Кай.

Насправді всі троє учасників делегації до окупованого Криму вже багато років живуть в Москві і тут же займаються бізнесом, розповів Meduza представник московської китайської діаспори.