Оккупационная "власть" Крыма удалила информацию о визите делегации из Китая: на самом деле это были торговцы из Москвы

Детали

Представители Китая, согласно пресс-релизу (который был удален, ранее он был доступен по ссылке) так называемого “минтуризма Крыма”, посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также поучаствовали в круглом столе с членами оккупационного “правительства” полуострова: “заместителем председателя Совета министров Республики Крым” и “министром финансов” Ириной Кивико и “заместителем министра курортов и туризма” Юлией Мартыненко. Китайских гостей якобы особенно интересовали поставки из оккупированного Крыма куриных лапок, которые в Китае считаются деликатесом, рассказала в репортаже федеральному телевидению вр.и.о. директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

“Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности”, — рассказывал корреспондентам российских СМИ директор подконтрольного Москве “Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства” Владислав Ганжара.

События далее

15 марта журналисты попросили прокомментировать визит делегации МИД Китая. Спикер китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сообщил, что позиция Китая по Крыму неизменна, и попросил “не политизировать деловую активность китайских компаний”.

О позиции КНР касательно оккупации Крыма: 3 ноября 2014 года МИД Китая выступил с официальным заявлением, в котором призвал соблюдать территориальную целостность Украины. С тех пор эта позиция не менялась. Китай не поддержал крымский “референдум” и присоединение полуострова к РФ, но и официально осуждать Россию тоже не стал.

Что было на самом деле

Однако в китайских источниках нет данных о визите деловой делегации из Китая в оккупированный Крым — ни в сообщениях агентства Xinhua, ни в официальной газете компартии “Жэньминь жибао”, ни в официальных аккаунтах китайских государственных ведомств и СМИ в соцсетях.

“В состав делегации из КНР вошли заместитель руководителя „Ассоциации российско-китайской дружбы“ Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании „Кай Шэн“ Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО „Хао Лан“ Чэнь Юн”, — сообщало так называемое “минтуризма” Крыма.

Как выяснила недавно Meduza, и Чэнь Шаньвэнь, и другой член делегации Чэнь Юн — совладельцы (по 33%) фирмы “Хао Лан”, зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

“Ассоциация российско-китайской дружбы”, заместителем руководителя которой назван Чэнь Шаньвэнь, встречается только в новостях о визите делегации Китая в оккупированный Крым. Вероятно, на самом деле имеется в виду “Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России” — это организация, которая занимается в том числе патриотической работой среди китайской общины в России, а также поддерживает связи между китайской бизнес-диаспорой и посольством КНР.

Нет в китайском реестре юридических лиц и “Пекинской экспортно-импортной торговой компании”, которую, согласно пресс-релизу минтуризма Крыма, представлял в этой делегации Чжао Кай.

На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал Meduza представитель московской китайской диаспоры.