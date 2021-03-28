Оккупационная "власть" Крыма удалила информацию о визите делегации из Китая: на самом деле это были торговцы из Москвы

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32573 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 48778 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104755 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140730 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193466 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192464 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277974 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324592 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157791 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143115 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 78231 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 58317 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 40706 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 41231 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103072 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324593 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278207 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433576 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399525 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 382755 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103072 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185284 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213541 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193561 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277975 просмотра
Актуальное
Оккупационная "власть" Крыма удалила информацию о визите делегации из Китая: на самом деле это были торговцы из Москвы

Оккупационная "власть" Крыма удалила информацию о визите делегации из Китая: на самом деле это были торговцы из Москвы

Киев  •  УНН

 • 27236 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольное Москве так называемое “Правительство Республики Крым” удалило информацию о визите делегации из КНР после обнаружения информации о том, что это были оптовые торговцы из Китая, пишет УНН.

Детали

Представители Китая, согласно пресс-релизу (который был удален, ранее он был доступен по ссылке) так называемого “минтуризма Крыма”, посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также поучаствовали в круглом столе с членами оккупационного “правительства” полуострова: “заместителем председателя Совета министров Республики Крым” и “министром финансов” Ириной Кивико и “заместителем министра курортов и туризма” Юлией Мартыненко. Китайских гостей якобы особенно интересовали поставки из оккупированного Крыма куриных лапок, которые в Китае считаются деликатесом, рассказала в репортаже федеральному телевидению вр.и.о. директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

“Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности”, — рассказывал корреспондентам российских СМИ директор подконтрольного Москве “Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства” Владислав Ганжара.

События далее

15 марта журналисты попросили прокомментировать визит делегации МИД Китая. Спикер китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сообщил, что позиция Китая по Крыму неизменна, и попросил “не политизировать деловую активность китайских компаний”.

О позиции КНР касательно оккупации Крыма: 3 ноября 2014 года МИД Китая выступил с официальным заявлением, в котором призвал соблюдать территориальную целостность Украины. С тех пор эта позиция не менялась. Китай не поддержал крымский “референдум” и присоединение полуострова к РФ, но и официально осуждать Россию тоже не стал.

Что было на самом деле

Однако в китайских источниках нет данных о визите деловой делегации из Китая в оккупированный Крым — ни в сообщениях агентства Xinhua, ни в официальной газете компартии “Жэньминь жибао”, ни в официальных аккаунтах китайских государственных ведомств и СМИ в соцсетях.

“В состав делегации из КНР вошли заместитель руководителя „Ассоциации российско-китайской дружбы“ Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании „Кай Шэн“ Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО „Хао Лан“ Чэнь Юн”, — сообщало так называемое “минтуризма” Крыма.

Как выяснила недавно Meduza, и Чэнь Шаньвэнь, и другой член делегации Чэнь Юн — совладельцы (по 33%) фирмы “Хао Лан”, зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

“Ассоциация российско-китайской дружбы”, заместителем руководителя которой назван Чэнь Шаньвэнь, встречается только в новостях о визите делегации Китая в оккупированный Крым. Вероятно, на самом деле имеется в виду “Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России” — это организация, которая занимается в том числе патриотической работой среди китайской общины в России, а также поддерживает связи между китайской бизнес-диаспорой и посольством КНР.

Нет в китайском реестре юридических лиц и “Пекинской экспортно-импортной торговой компании”, которую, согласно пресс-релизу минтуризма Крыма, представлял в этой делегации Чжао Кай.

На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал Meduza представитель московской китайской диаспоры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы