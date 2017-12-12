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Окупаційна влада Криму розглядає можливість створення альтернативного Меджлісу

Окупаційна влада Криму розглядає можливість створення альтернативного Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Окупаційна влада Криму розглядає можливість створення альтернативного Меджлісу кримськотатарського народу. Про це сьогодні сказав на брифінгу Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає кореспондент УНН.

“За нашою інформацією, вони почали розглядати способи, як би задовольнити рішення Міжнародного суду і, в той же час, нічого не зробити. Зокрема, щодо Меджлісу вони надсилають запити в Москву: чи не можна створити якусь організацію, яка б називалася „Меджліс кримськотатарського народу“ і тим самим заявити, що вони виконали рішення Міжнародного суду”, — розповів М.Джемілєв.

Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

Нагадаємо, 26 квітня так званий верховний суд окупованого Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії.

Українські Національні Новини

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