Оккупационные власти Крыма хотят создать альтернативный Меджлис
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Оккупационные власти Крыма рассматривает возможность создания альтернативного Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сказал на брифинге Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНН.
"По нашей информации, они начали рассматривать способы, как бы удовлетворить решение Международного суда и, в то же время, ничего не сделать. В частности, по Меджлису они присылают запросы в Москву: нельзя ли создать некую организацию, которая бы называлась "Меджлис крымскотатарского народа" и тем самым заявить, что они выполнили решение Международного суда", - рассказал М.Джемилев.
Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.
Напомним, 26 апреля так называемый верховный суд оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.