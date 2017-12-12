Оккупационные власти Крыма хотят создать альтернативный Меджлис

"По нашей информации, они начали рассматривать способы, как бы удовлетворить решение Международного суда и, в то же время, ничего не сделать. В частности, по Меджлису они присылают запросы в Москву: нельзя ли создать некую организацию, которая бы называлась "Меджлис крымскотатарского народа" и тем самым заявить, что они выполнили решение Международного суда", - рассказал М.Джемилев.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Напомним, 26 апреля так называемый верховный суд оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.