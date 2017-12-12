Оккупационные власти Крыма хотят создать альтернативный Меджлис

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 10271 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100569 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102563 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102869 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117198 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103569 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105992 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112754 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117243 просмотра

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Оккупационные власти Крыма хотят создать альтернативный Меджлис

Оккупационные власти Крыма хотят создать альтернативный Меджлис

Киев  •  УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Оккупационные власти Крыма рассматривает возможность создания альтернативного Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сказал на брифинге Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНН.

"По нашей информации, они начали рассматривать способы, как бы удовлетворить решение Международного суда и, в то же время, ничего не сделать. В частности, по Меджлису они присылают запросы в Москву: нельзя ли создать некую организацию, которая бы называлась "Меджлис крымскотатарского народа" и тем самым заявить, что они выполнили решение Международного суда", - рассказал М.Джемилев.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Напомним, 26 апреля так называемый верховный суд оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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