Окупаційна влада Криму про зведення дамби в Україні: нам своєї води вистачає
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Представники окупаційної влади Криму заявили, що зведення дамби в Херсонській області, що перекриває доступ води з Дніпра на півострів, не вплинуло на водопостачання "республіки", передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Нам, кримчанам, від цього ні холодно, ні жарко, хай собі там радіють, а ми воду не отримуємо з України вже три роки, і все тихо і спокійно. Води нам своєї вистачає”, — сказав “глава комітету з державного будівництва Держради Криму” Юхим Фікс.
За його словами, це “дрібні пакості” з боку Києва і “їх вода не потрібна”.
“Українській владі можна порадити забетонувати навколо себе взагалі все. Але це їх не врятує”, — зазначив “глава комітету парламенту республіки щодо соціального захисту” Олександр Шувалов.
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