Оккупационные власти Крыма о возведении дамбы в Украине: нам своей воды хватает

"Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко, пусть там радуются, а мы воду не получаем из Украины уже три года, и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает", - сказал "глава комитета по государственному строительству Госсовета Крыма" Ефим Фикс.

По его словам, это "мелкие пакости" со стороны Киева и "их вода не нужна".

"Украинской власти можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще все. Но это их не спасет", - отметил "глава комитета парламента республики по социальной защите" Александр Шувалов.

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