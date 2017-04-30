Оккупационные власти Крыма о возведении дамбы в Украине: нам своей воды хватает
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Представители оккупационных властей Крыма заявили, что возведение дамбы в Херсонской области, которая перекрывает доступ воды из Днепра на полуостров, не повлияло на водоснабжение "республики", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко, пусть там радуются, а мы воду не получаем из Украины уже три года, и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает", - сказал "глава комитета по государственному строительству Госсовета Крыма" Ефим Фикс.
По его словам, это "мелкие пакости" со стороны Киева и "их вода не нужна".
"Украинской власти можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще все. Но это их не спасет", - отметил "глава комитета парламента республики по социальной защите" Александр Шувалов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бетонная дамба появилась на админгранице с оккупированным Крымом