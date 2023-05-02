Окупанти знову завдали удару з артилерії по Миколаївщині

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські війська минулої доби завдали ударів з артилерії по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 1 травня, з 21:26 по 21:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.

Сьогодні вночі, 2 травня, з 03:24 по 03:32 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім.

Доповнення

У Генштабі повідомили, що авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян.

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