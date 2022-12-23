Окупанти знову обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК: 1 працівник загинув, ще 1 - поранений

Цитата

"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії. На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це вже 21 терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК. У підприємстві повідомили, що енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання після закінчення обстрілів.

Нагадаємо

У НЕК "Укренерго" поінформували, що дефіцит потужності в енергосистемі України дещо зменшився, але залишається суттєвим.