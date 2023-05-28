Окупанти нанесли 77 обстрілів по Запорізькій області: зафіксовано 12 нових руйнувань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Окупанти нанесли 77 обстрілів по Запорізькій області, внаслідок ворожих ударів зафіксовано 12 нових руйнувань. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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Повідомляється, що від ворожого вогню постраждав 21 населений пункт області. Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів.
Зокрема, від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з БПЛА здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське. Удари з РСЗВ прийшлися по Кам'янському та Єгорівці.
Також, 68 артилерійських обстрілів були націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села.
Зазначається, що чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми. Так, у с. Плавні 74-річний чоловік був травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі - 39-річний місцевий житель.
Поранені перебувають під медичним наглядом.
Нагадаємо
Російські окупанти за минулу добу вбили одну людину на Донеччині, ще троє отримали поранення.