Оккупанты нанесли 77 обстрелов по Запорожской области: зафиксировано 12 новых разрушений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Оккупанты нанесли 77 обстрелов по Запорожской области, в результате вражеских ударов зафиксировано 12 новых разрушений. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что от вражеского огня пострадал 21 населенный пункт области. Сейчас зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов.
В частности, от авиаударов пострадали Новоданиловка, Красное и Новоселовка. Четыре атаки с БПЛА осуществлены на Малую Токмачку и Ольговское. Удары из РСЗО пришлись по Каменскому и Егоровке.
Также, 68 артиллерийских обстрелов были нацелены на Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Малиновку, Павловку и другие прифронтовые села.
Отмечается, что четыре мирных жителя получили минно-взрывные травмы. Так, в с. Плавни 74-летний мужчина был травмирован во время очередной атаки, в Степногорске пострадали мужчины 51 и 58 лет, в Гуляйполе - 39-летний местный житель.
Раненые находятся под медицинским наблюдением.
Напомним
Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще трое получили ранения.