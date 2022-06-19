Окупанти завдали удару по Миколаєву п’ятьма "Калібрами" – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері — “Калібрами”. Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, передає УНН.
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Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі. А ввечері — другий удар — 5-ма “Калібрами” з боку Херсонщини. 1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Зазначається, що 2 — уразили завод пластикових вікон, ще 1 — житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.
Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу є втрати серед населення та значні руйнування.