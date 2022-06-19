Оккупанты нанесли удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером — “Калибрами”. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”, передает УНН.
Детали
Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером — второй удар — 5-ю “Калибрами” с стороны Херсонщины. 1 ракета уничтожена украинским подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Отмечается, что 2 — поразили завод пластиковых окон, еще 1 — жилой дом, а последующая попала в колбасный цех.
Пожары на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализованы. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.
Напомним
В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу есть потери среди населения и значительные разрушения.