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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Оккупанты нанесли удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 149127 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером — “Калибрами”. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”, передает УНН.

Детали

Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером — второй удар — 5-ю “Калибрами” с стороны Херсонщины. 1 ракета уничтожена украинским подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Отмечается, что 2 — поразили завод пластиковых окон, еще 1 — жилой дом, а последующая попала в колбасный цех.

Пожары на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализованы. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

Напомним 

В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу есть потери среди населения и значительные разрушения.

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