Окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині – влучили у недобудований приватний будинок, поранення дістало двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області", – написав Синєгубов.
Деталі
Приблизно опівночі з бєлгорода зафіксували запуск ракет. В смт Рогань Харківського району одна ракета влучила в недобудований приватний будинок – сталася пожежа, чоловік 36 років та 24-річна жінка дістали поранення.
Також удар двома ракетами зафіксовано у селищі Докучаєвське Харківського району – пошкоджено господарчі будівлі закладу освіти, сталася пожежа на відкритій території, без постраждалих.
Додамо
У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти постійно обстрілюють українські позиції з танків та артилерії, використовують авіацію. В районі Ізюма ворог намагався вести розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, але зазнав невдачі.
Окрім того, рашисти намагалися вести наступ у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка, але під вогнем ЗСУ відступили з відчутними втратами, повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
20 серпня рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по гуртожитку у Харкові –кількість жертв зросла до 18 осіб.