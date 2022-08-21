Окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині: є поранені

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60752 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 68494 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80842 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86332 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96871 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149998 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70690 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150737 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109596 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69393 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
44%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 19960 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21531 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22834 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11766 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12712 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60748 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149992 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174317 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150736 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96197 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98836 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43402 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46795 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61403 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині: є поранені

Київ • УНН

 • 172647 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН.  Цієї ночі російські окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині – влучили у недобудований приватний будинок, поранення дістало двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Окупанти завдали три ракетні удари по Харківщині: є поранені

Цитата

"Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області", – написав Синєгубов.

Деталі

Приблизно опівночі з бєлгорода зафіксували запуск ракет. В смт Рогань Харківського району одна ракета влучила в недобудований приватний будинок – сталася пожежа, чоловік 36 років та 24-річна жінка дістали поранення.

Також удар двома ракетами зафіксовано у селищі Докучаєвське Харківського району – пошкоджено господарчі будівлі закладу освіти, сталася пожежа на відкритій території, без постраждалих.

Додамо

У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти постійно обстрілюють українські позиції з танків та артилерії, використовують авіацію. В районі Ізюма ворог намагався вести розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, але зазнав невдачі.

Окрім того, рашисти намагалися вести наступ у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка, але під вогнем ЗСУ відступили з відчутними втратами, повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

20 серпня рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по гуртожитку у Харкові –кількість жертв зросла до 18 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04