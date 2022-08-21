Оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области – попали в недостроенный частный дом, ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Этой ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, но российские оккупанты наносили ракетные удары по Харьковской области", – написал Синегубов.
Детали
Приблизительно в полночь из белгорода зафиксировали запуск ракет. В пгт Рогань Харьковского района одна ракета попала в недостроенный частный дом – произошел пожар, мужчина 36 лет и 24-летняя женщина получили ранения.
Также удар двумя ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района – повреждены хозяйственные здания учебного заведения, произошел пожар на открытой территории, без пострадавших.
Добавим
В Харьковской области на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты постоянно обстреливают украинские позиции из танков и артиллерии, используют авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но потерпел неудачу.
Кроме того, рашисты пытались вести наступление в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка, но под огнем ВСУ отступили с ощутимыми потерями, сообщил Синегубов.
Напомним
20 августа спасатели нашли тела еще трех погибших в результате ракетного удара оккупантов по общежитию в Харькове –количество жертв возросло до 18 человек.