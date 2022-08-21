Оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области: есть раненые

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 12839 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 42305 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90069 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125054 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 123959 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 274641 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134745 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122665 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 376453 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84273 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 7446 просмотра

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 5158 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 12617 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 10580 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 8170 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 274637 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 297895 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 376451 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 352705 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 398898 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79432 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113086 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132657 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171665 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80842 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области: есть раненые

Киев • УНН

 • 172647 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН.  Этой ночью российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области – попали в недостроенный частный дом, ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области: есть раненые

Цитата

"Этой ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, но российские оккупанты наносили ракетные удары по Харьковской области", – написал Синегубов.

Детали

Приблизительно в полночь из белгорода зафиксировали запуск ракет. В пгт Рогань Харьковского района одна ракета попала в недостроенный частный дом – произошел пожар, мужчина 36 лет и 24-летняя женщина получили ранения.

Также удар двумя ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района – повреждены хозяйственные здания учебного заведения, произошел пожар на открытой территории, без пострадавших.

Добавим

В Харьковской области на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты постоянно обстреливают украинские позиции из танков и артиллерии, используют авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но потерпел неудачу.

Кроме того, рашисты пытались вести наступление в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка, но под огнем ВСУ отступили с ощутимыми потерями, сообщил Синегубов.

Напомним

20 августа спасатели нашли тела еще трех погибших в результате ракетного удара оккупантов по общежитию в Харькове –количество жертв возросло до 18 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77