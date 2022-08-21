Оккупанты нанесли три ракетных удара по Харьковской области: есть раненые

Цитата

"Этой ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, но российские оккупанты наносили ракетные удары по Харьковской области", – написал Синегубов.

Детали

Приблизительно в полночь из белгорода зафиксировали запуск ракет. В пгт Рогань Харьковского района одна ракета попала в недостроенный частный дом – произошел пожар, мужчина 36 лет и 24-летняя женщина получили ранения.

Также удар двумя ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района – повреждены хозяйственные здания учебного заведения, произошел пожар на открытой территории, без пострадавших.

Добавим

В Харьковской области на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты постоянно обстреливают украинские позиции из танков и артиллерии, используют авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но потерпел неудачу.

Кроме того, рашисты пытались вести наступление в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка, но под огнем ВСУ отступили с ощутимыми потерями, сообщил Синегубов.

Напомним

20 августа спасатели нашли тела еще трех погибших в результате ракетного удара оккупантов по общежитию в Харькове –количество жертв возросло до 18 человек.