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Окупанти завдали авіаційні удари по Оріхову, пошкоджено будинки - ОП

Окупанти завдали авіаційні удари по Оріхову, пошкоджено будинки - ОП

Київ • УНН

 • 423470 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти завдали авіаційні удари по Оріхову в Запорізькій області. Пошкоджено приватні будинки та будівля ДЮСШ. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

З його слів, ударів завдали ворожі літаки Су-35.

"Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ", - написав Єрмак у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу завдали 81 удар на лінії розмежування у Запорізькій області. Надійшло 18 повідомлень про руйнування.

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