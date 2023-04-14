Окупанти завдали авіаційні удари по Оріхову, пошкоджено будинки - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти завдали авіаційні удари по Оріхову в Запорізькій області. Пошкоджено приватні будинки та будівля ДЮСШ. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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З його слів, ударів завдали ворожі літаки Су-35.
"Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ", - написав Єрмак у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу завдали 81 удар на лінії розмежування у Запорізькій області. Надійшло 18 повідомлень про руйнування.