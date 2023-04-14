Оккупанты нанесли авиационные удары по Орехову, повреждены дома - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли авиационные удары по Орехову в Запорожской области. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
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По его словам, удары нанесли вражеские самолеты Су-35.
"Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", - написал Ермак в Telegram.
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Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 81 удар на линии разграничения в Запорожской области. Поступило 18 сообщений о разрушениях.