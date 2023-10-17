Окупанти запустили по Одесі ворожі БпЛА – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. По Одесі росіяни здійснили пуски ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах, передає УНН. У регіоні оголошена повітряна тривога.
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"Одеса - у вашому напрямку ворожі БпЛА!", - повідомили у Повітряних Силах.
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До цього керівник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив, щоб жителі Білгород-Дністровського району на Одещині перебували в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Також він закликав жителів Одеського району, також не виходьте з укриттів.
Станом на 3.11 ночі повітряна тривога оголошена в Одеській, Кіровоградській, Херсонській областях.
Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.