Оккупанты запустили по Одессе вражеские БпЛА - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По Одессе россияне осуществили пуски вражеских БпЛА, сообщили в Воздушных силах, передает УНН. В регионе объявлена воздушная тревога.
Цитата
"Одесса - в вашем направлении вражеские БпЛА!", - сообщили в Воздушных Силах.
Детали
До этого руководитель Одесской ОВА Олег Кипер предупредил, чтобы жители Белгород-Днестровского района Одесской области находились в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Также он призвал жителей Одесского района, также не выходите из укрытий.
По состоянию на 3:11 ночи воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Херсонской областях.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.