Оккупанты запустили по Одессе вражеские БпЛА - Воздушные Силы

Цитата

"Одесса - в вашем направлении вражеские БпЛА!", - сообщили в Воздушных Силах.

Детали

До этого руководитель Одесской ОВА Олег Кипер предупредил, чтобы жители Белгород-Днестровского района Одесской области находились в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Также он призвал жителей Одесского района, также не выходите из укрытий.

По состоянию на 3:11 ночи воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Херсонской областях.

Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.