Окупанти залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини - Геращенко

Цитата

"Свині і то охайніше: росіяни залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини. Дуже точний портрет "руського міра" - з собою він приносить смерть і руйнування, а після себе залишає тільки горе і руїни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, який воює на території України у складі окупаційних військ з 24 лютого, з дружиною. Він розповів їй, що вони не можуть захопити одне село на Харківщині та пожалівся на своє командування.