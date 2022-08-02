Окупанти залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські загарбники на звільнених територіях Харківщини залишили після себе гори сміття. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram радника міністра МВС Антона Геращенко.
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"Свині і то охайніше: росіяни залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини. Дуже точний портрет "руського міра" - з собою він приносить смерть і руйнування, а після себе залишає тільки горе і руїни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, який воює на території України у складі окупаційних військ з 24 лютого, з дружиною. Він розповів їй, що вони не можуть захопити одне село на Харківщині та пожалівся на своє командування.