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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини - Геращенко

Окупанти залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини - Геращенко

Київ • УНН

 • 166966 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські загарбники на звільнених територіях Харківщини залишили після себе гори сміття. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram радника міністра МВС Антона Геращенко.

Цитата

"Свині і то охайніше: росіяни залишили гори сміття на звільнених територіях Харківщини. Дуже точний портрет "руського міра" - з собою він приносить смерть і руйнування, а після себе залишає тільки горе і руїни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, який воює на території України у складі окупаційних військ з 24 лютого, з дружиною. Він розповів їй, що вони не можуть захопити одне село на Харківщині та пожалівся на своє командування.

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