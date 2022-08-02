Оккупанты оставили горы мусора на освобожденных территориях Харьковщины - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Российские захватчики на освобожденных территориях Харьковщины оставили после себя горы мусора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram советника министра МВД Антона Геращенко.
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"Свиньи и то чистоплотнее: россияне оставили горы мусора на освобожденных территориях Харьковщины. Очень точный портрет "русского мира" - с собой он приносит смерть и разрушение, а после себя оставляет только горе и руины", - говорится в сообщении.
Напомним
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта, воюющего на территории Украины в составе оккупационных войск с 24 февраля, с супругой. Он рассказал ей, что они не могут захватить одну деревню на Харьковщине и пожаловался на свое командование.