Оккупанты оставили горы мусора на освобожденных территориях Харьковщины - Геращенко

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"Свиньи и то чистоплотнее: россияне оставили горы мусора на освобожденных территориях Харьковщины. Очень точный портрет "русского мира" - с собой он приносит смерть и разрушение, а после себя оставляет только горе и руины", - говорится в сообщении.

Напомним

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта, воюющего на территории Украины в составе оккупационных войск с 24 февраля, с супругой. Он рассказал ей, что они не могут захватить одну деревню на Харьковщине и пожаловался на свое командование.