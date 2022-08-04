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Окупанти "залатали" Антонівський міст дорожніми плитами – Хлань

Окупанти "залатали" Антонівський міст дорожніми плитами – Хлань

Київ • УНН

 • 206134 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Те, що російські окупанти повністю відремонтували Антонівський міст, не відповідає дійсності. Вони просто поклали на дірки дорожні плити. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.

Цитата

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки. Хоч орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є, на практиці – вони просто поклали на дірки дорожні плити і все", – написав Хлань.

Нагадаємо

Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для руху транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.

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