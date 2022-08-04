Окупанти "залатали" Антонівський міст дорожніми плитами – Хлань

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"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки. Хоч орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є, на практиці – вони просто поклали на дірки дорожні плити і все", – написав Хлань.

Нагадаємо

Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для руху транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.