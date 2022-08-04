Оккупанты "залатали" Антоновский мост дорожными плитами – Хлань

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"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники. Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известная, и будто проекты есть, на практике – они просто положили на дыры дорожные плиты и все", – написал Хлань.

Напомним

Вооруженные силы Украины нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Мост стал непригоден для движения транспортом. После этого российские войска пытались навести понтонные и паромную переправы через Днепр.