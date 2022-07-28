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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти за неповний місяць завдали по Україні майже сотню ракетних та авіаударів

Окупанти за неповний місяць завдали по Україні майже сотню ракетних та авіаударів

Київ • УНН

 • 143344 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти з початку липня завдали 49 ракетних ударів та 44 авіаційних ударів по Україні. Зруйнували повністю 28 об'єктів, у тому числі 4 школи. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«З початку місяця противником завдано 49 ракетних ударів та 44 авіаційних ударів. У результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи та 9 житлових будинків. А також частково зруйновано 137 об'єктів. З них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти, 29 житлових будинків», - розповів Громов.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що близько 75% ворожих ударів не мають ніякого стосунку до військової інфраструктури, це влучання в цивільну інфраструктуру України.

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