Оккупанты за неполный месяц нанесли по Украине почти сотню ракетных и авиаударов

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«С начала месяца противником нанесено 49 ракетных ударов и 44 авиационных ударов. В результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе 4 школы и 9 жилых домов. А также частично разрушены 137 объектов. Из них 7 объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений, 29 жилых домов», - рассказал Громов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что около 75% вражеских ударов не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, это попадание в гражданскую инфраструктуру Украины.