Окупанти з початку вторгнення не надали ООН доступу до захоплених територій на Запоріжжі

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“Від початку війни представництво ООН, а також недержавні організації не могли доставити потрібну допомогу у ті регіони, які непідконтрольні українській владі, скажімо, у Запорізькій області”, – зазначив Абреу.

Деталі

Він додав, що протягом поточного тижня росія не дозволила ООН приїхати в місця, де населенню необхідна допомога. Зокрема, організація мала б доставити понад 50 тонн гуманітарної допомоги у регіони, які перебувають під постійними бомбардуваннями та атаками.

“Від лютого місяця ми не мали можливості приїхати у Маріуполь, Херсон, Донецьк, Волноваху, попри наші зусилля та інформування агресора про наші заплановані дії. Те саме ж стосується і Лисичанська, та інших міст, які окуповані. Тим не менш, ми намагаємося виконати усі свої зобов’язання в рамках міжнародного гуманітарного права”, – додав Абреу.

Доповнення

Наприкінці червня в ООН заявили, що росія не надала моніторинговій місії ООН доступ до тимчасово захоплених Маріуполя та Херсона, щоб передати населенню гуманітарну допомогу. Ситуація у регіонах залишається критичною.