Оккупанты с начала вторжения не предоставили ООН доступ к захваченным территориям на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты не предоставили Организации Объединенных Наций доступа на временно оккупированные территории Запорожской области. Об этом во время брифинга сообщил представитель управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу, передает корреспондент УНН.
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“С начала войны представительство ООН, а также негосударственные организации не могли доставить нужную помощь в те регионы, которые не подконтрольны украинским властям, скажем, в Запорожской области”, – отметил Абреу.
Детали
Он добавил, что в течение текущей недели россия не разрешила ООН приехать в места, где населению необходима помощь. В частности, организация должна доставить более 50 тонн гуманитарной помощи в регионы, которые находятся под постоянными бомбардировками и атаками.
“С февраля месяца у нас не было возможности приехать в Мариуполь, Херсон, Донецк, Волноваху, несмотря на наши усилия и информирование агрессора о наших запланированных действиях. То же касается и Лисичанска, и других оккупированных городов. Тем не менее, мы стараемся выполнить все свои обязательства в рамках международного гуманитарного права”, – добавил Абреу.
Дополнение
В конце июня в ООН заявили, что россия не предоставила мониторинговой миссии ООН доступ к временно захваченным Мариуполю и Херсону, чтобы передать населению гуманитарную помощь. Ситуация в регионах остается критической.