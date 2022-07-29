Оккупанты с начала вторжения не предоставили ООН доступ к захваченным территориям на Запорожье

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“С начала войны представительство ООН, а также негосударственные организации не могли доставить нужную помощь в те регионы, которые не подконтрольны украинским властям, скажем, в Запорожской области”, – отметил Абреу.

Детали

Он добавил, что в течение текущей недели россия не разрешила ООН приехать в места, где населению необходима помощь. В частности, организация должна доставить более 50 тонн гуманитарной помощи в регионы, которые находятся под постоянными бомбардировками и атаками.

“С февраля месяца у нас не было возможности приехать в Мариуполь, Херсон, Донецк, Волноваху, несмотря на наши усилия и информирование агрессора о наших запланированных действиях. То же касается и Лисичанска, и других оккупированных городов. Тем не менее, мы стараемся выполнить все свои обязательства в рамках международного гуманитарного права”, – добавил Абреу.

Дополнение

В конце июня в ООН заявили, что россия не предоставила мониторинговой миссии ООН доступ к временно захваченным Мариуполю и Херсону, чтобы передать населению гуманитарную помощь. Ситуация в регионах остается критической.