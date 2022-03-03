Окупанти взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Окупаційні війська обстріляли український літак, після чого взяли полон льотчика. Про це повідомляє командування повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року проти українського літака. Пілот катапультувався, але був взятий у полон окупантами.
Цитата
"Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах. Не вірте!" - йдеться у дописі
Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації.
Нагадаємо
Російські окупанти продовжують здаватися у полон та наголошують на тому, що виступають проти війни з українським народом, благаючи їх відправити додому.