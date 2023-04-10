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Окупанти втрачають щодня майже дві роти солдат у районі Мар'їнки та Авдіївки

Окупанти втрачають щодня майже дві роти солдат у районі Мар'їнки та Авдіївки

Київ • УНН

 • 590837 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У міст Мар'янка та Авдіївка російські окупанти втрачають кожен день до двох рот, про це сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Цитата

"Противник зазнає колосальних втрат, щодня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не залишає надії", - сказав Дмитрашковський.

Доповнення

Також речник Сил оборони зазначив, що тривають позиційні бої.

"Продовжуються позиційні бої, росіяни мають перемінний успіх, але всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад".

Нагадаємо

В Авдіївці, на Донеччині, досі залишаються четверо дітей. Правоохоронці розшукують їх, що врятувати.

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