Оккупанты теряют ежедневно почти две роты солдат в районе Марьинки и Авдеевки

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"Противник несет колоссальные потери, ежедневно враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - сказал Дмитрашковский.

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Также спикер Сил обороны отметил, что продолжаются позиционные бои.

"Продолжаются позиционные бои, россияне имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются обратно".

Напомним

В Авдеевке, Донецкой области, до сих пор остаются четверо детей. Правоохранители разыскивают их, чтобы спасти.