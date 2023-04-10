Оккупанты теряют ежедневно почти две роты солдат в районе Марьинки и Авдеевки

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. У городов Марьянка и Авдеевка российские оккупанты теряют каждый день до двух рот, об этом сказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

"Противник несет колоссальные потери, ежедневно враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - сказал Дмитрашковский.

Дополнение

Также спикер Сил обороны отметил, что продолжаются позиционные бои.

"Продолжаются позиционные бои, россияне имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются обратно".

Напомним

В Авдеевке, Донецкой области, до сих пор остаются четверо детей. Правоохранители разыскивают их, чтобы спасти.

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