Окупанти вранці обстріляли Заоскілля на Харківщині: загинула літня жінка

Цитата

“Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження”, — написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці.

Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Служби ліквідовують наслідки російської агресії, зазначив очільник ОВА.

Доповнення

російські окупанти минулої доби та сьогодні вранці продовжували обстрілювати населені пункти Харківщини. Під удар потрапили п’ять районів області, вдаряли ракетами та керованими авіабомбами, одна людина загинула.