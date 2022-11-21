Окупанти вночі шість раз обстріляли три громади в Дніпропетровській області

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"Шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Ударили у трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів", — написав Резніченко.

Деталі

У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома. В місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріли у Харківській області. Ввечері окупанти поцілили в житловий будинок. Повідомляється, що під завалами можуть бути люди.