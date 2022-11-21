Оккупанты ночью шесть раз обстреляли три общины в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области за ночь. Оккупанты шесть раз обстреляли 3 общины, пишет УНН.
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"Шесть обстрелов за ночь. Россияне снова терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов", - написал Резниченко.
Детали
В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь. Остался лечиться дома. В городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и машины.
В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстрелах в Харьковской области. Вечером оккупанты попали в жилой дом. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.