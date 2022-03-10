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Окупанти вночі обстріляли Житомир: загинуло п'ятеро військових

Окупанти вночі обстріляли Житомир: загинуло п'ятеро військових

Київ • УНН

 • 285536 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Окупанти вночі знову обстріляли місто Житомир. В результаті авіаударів загинуло п’ятеро військовослужбовців, одна цивільна людина, ще троє поранені. Про це інформують голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та мер міста Сергій Сухомлин, передає УНН.

Деталі

“Пройшло вже два тижні війни. Знову ми маємо трагічні новини за вчорашній вечір. Вчора продовжувалися авіаційні обстріли Житомирщини. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу UPG, одна людина загинула. Дякувати богу, не відбулося вибуху нафтопродуктів. Крім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня. П’ять військовослужбовців загинуло, двоє поранені. І також був обстріл об’єкту інфраструктури у місті Житомир”, - повідомив голова ВА Віталій Бунечко.

Повідомили, що окупанти також обстріляли інфраструктуру міста. За словами головуючого Сергія Сухомлина, було декілька об’єкт, де були нанесені бомбові удари у місті.

“Перший об’єкт - це Тетерівка. Вони були по водогону, який дає воду місту. Частково він пошкоджений. Другий удар був нанесений по теплокомуненерго, також є ушкодження. Нам знадобиться два тижня, щоб ця котельня відновилася. І в нас в пологовому будинку, в корпусах Першої дитячої лікарні знов повилітали всі вікна і двері. І тут же зранку йдуть роботи, щоб закрити вікна. Слава Богу, ніхто не постраждав. Всі люди, всі хворі сховалися у бомбосховище. Поранена тільки літня жінка, в якої повністю зруйнований приватний будинок. Її забрали у лікарню", - додав він.

Доповнення

На Житомирщині ​​окупанти почали поширювати фейки про "єврейські погроми".

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