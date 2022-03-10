Окупанти вночі обстріляли Житомир: загинуло п'ятеро військових

Деталі

“Пройшло вже два тижні війни. Знову ми маємо трагічні новини за вчорашній вечір. Вчора продовжувалися авіаційні обстріли Житомирщини. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу UPG, одна людина загинула. Дякувати богу, не відбулося вибуху нафтопродуктів. Крім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня. П’ять військовослужбовців загинуло, двоє поранені. І також був обстріл об’єкту інфраструктури у місті Житомир”, - повідомив голова ВА Віталій Бунечко.

Повідомили, що окупанти також обстріляли інфраструктуру міста. За словами головуючого Сергія Сухомлина, було декілька об’єкт, де були нанесені бомбові удари у місті.

“Перший об’єкт - це Тетерівка. Вони були по водогону, який дає воду місту. Частково він пошкоджений. Другий удар був нанесений по теплокомуненерго, також є ушкодження. Нам знадобиться два тижня, щоб ця котельня відновилася. І в нас в пологовому будинку, в корпусах Першої дитячої лікарні знов повилітали всі вікна і двері. І тут же зранку йдуть роботи, щоб закрити вікна. Слава Богу, ніхто не постраждав. Всі люди, всі хворі сховалися у бомбосховище. Поранена тільки літня жінка, в якої повністю зруйнований приватний будинок. Її забрали у лікарню", - додав він.

Доповнення

На Житомирщині ​​окупанти почали поширювати фейки про "єврейські погроми".



