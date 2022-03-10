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Оккупанты ночью обстреляли Житомир: погибли пять военных

Оккупанты ночью обстреляли Житомир: погибли пять военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Оккупанты ночью снова обстреляли город Житомир. В результате авиаударов погибли пять военнослужащих, один гражданский человек, еще трое ранены. Об этом информируют председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и мэр города Сергей Сухомлин, передает УНН.

Детали

“Прошло уже две недели войны. Опять мы имеем трагические новости за вчерашний вечер. Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирской области. Вчера в Коростене была обстреляна нефтебаза UPG, один человек погиб. Слава богу, не произошло взрыва нефтепродуктов. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельная. Пять военнослужащих погибли, двое ранены. И также был обстрел объекта инфраструктуры в городе Житомир”, - сообщил председатель ВА Виталий Бунечко.

Сообщили, что оккупанты также обстреляли инфраструктуру города. По словам председательствующего Сергея Сухомлина, на несколько объектов в городе были нанесены бомбовые удары.

"Первый объект - это Тетеревка. Они были по водопроводу, который дает воду городу. Частично он поврежден. Второй удар был нанесен по теплокоммунэнерго, также есть повреждения. Нам понадобится две недели, чтобы эта котельная восстановилась. И у нас в роддоме, в корпусах Первой детской больницы вновь повылетали все окна и двери. И тут же утром идут работы, чтобы закрыть окна. Слава богу, никто не пострадал. Все люди, все больные спрятались в бомбоубежище. Ранена только пожилая женщина, у которой полностью разрушен частный дом. Ее забрали в больницу", - добавил он.

Дополнение

В Житомирской области оккупанты начали распространять фейки о "еврейских погромах".

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