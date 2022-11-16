Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Окупанти "накривали" район «Градами» і важкою артилерією, передає УНН.
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Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській.
Накрили нічні міста на села «Градами» і важкою артилерією.
У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.
Обійшлося без загиблих та поранених.
Нагадаємо
За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.