Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією

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Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській.

Накрили нічні міста на села «Градами» і важкою артилерією.

У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.

Обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо

За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.