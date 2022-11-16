Оккупанты ночью обстреляли Никопольщину «Градами» и тяжелой артиллерией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Оккупанты "накрывали" район «Градами» и тяжелой артиллерией, передает УНН.
Детали
Ночью напряженно было в Никопольском районе. Россияне нанесли удары по трем общинам - Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской.
Накрыли ночные города на села «Градами» и тяжелой артиллерией.
В Никополе русские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламенем’я уже утихомирили.
Обошлось без погибших и раненых.
Напомним
За минувшие сутки российская оккупационная армия запустила 90 ракет в сторону Украины, а противовоздушная оборона сбила 77 из них.