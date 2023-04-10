Окупанти викрадають пам'ятники з могил у Луганській області - ОВА

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"Де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи. Потім на крадені з цвинтарів плитах наносять прізвища та ім'я вбитих загарбників. Рішення обумовлене тим, що це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник", - ідеться в повідомленні.

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Окрім цього, за даними ОВА, загарбники продовжують викрадати цивільних у Луганській області. Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку без повернення.

У Чмирівці у дитячому садочку загарбники демонтували котельню, елементи якою зникли в невідомому напрямку, поінформували в ОВА.

Нагадаємо

В окупованому Лисичанську на Луганщині за дев’ять місяців не змогли відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я. Ліки роздають в мобільному пункті медики-гастролери.